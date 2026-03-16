ТАСС: Бахрейн и Кувейт продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Ограничения будут действовать еще 12 часов, сообщили в авиадиспетчерских службах.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бахрейн и Кувейт в очередной раз продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве, действующий с 28 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Бахрейн и Кувейт вновь продлили закрытие неба еще на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства, отметив, что таким образом небо над государствами закрыто уже 16-е сутки. Между тем он подчеркнул, что в Бахрейне допускаются отдельные полеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону соседней Саудовской Аравии.

Воздушное пространство над Бахрейном и Кувейтом было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее кувейтское министерство обороны сообщило, что в результате атаки беспилотников в международном аэропорту эмирата была повреждена радиолокационная система.

