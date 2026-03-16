РИА Новости: ВС России уничтожили значительную часть бригады ВСУ под Сумами

Российские войска уничтожили значительную часть 50-й артиллерийской бригады ВСУ в Сумской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В результате систематического огневого воздействия группировки войск “Север” значительная часть орудий и живой силы 50-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожены», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, информацию подтверждают некрологи в украинских СМИ.

Ранее в российских силовых структурах заявили РИА Новости, что ВСУ перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, в составе которого заключённые и дезертиры.