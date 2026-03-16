Дмитриев задался вопросом о будущем НАТО после слов президента США

«Насколько очень плохим является будущее НАТО?» — написал Дмитриев в X в ответ на соответствующую публикацию Financial Times.
Ранее Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива. Глава Белого дома подчеркивал, что НАТО не должен быть «улицей с односторонним движением».
Ситуация вокруг Ормузского пролива
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.