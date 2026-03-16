Дмитриев задался вопросом о будущем НАТО после слов президента США

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о будущем НАТО после слов президента США Дональда Трампа о том, что отказ союзников помочь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива очень плохо скажется на будущем альянса.

«Насколько очень плохим является будущее НАТО?» — написал Дмитриев в X в ответ на соответствующую публикацию Financial Times.

Ранее Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива. Глава Белого дома подчеркивал, что НАТО не должен быть «улицей с односторонним движением».

Ситуация вокруг Ормузского пролива

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
