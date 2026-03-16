МИД России заявил о неприкосновенности дипмиссий РФ на Украине

Россия жёстко ответит на любое посягательство на здания российских дипломатических представительств на Украине. Об этом РИА Новости заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве напомнили, что отношения между государствами регулируются Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

По данным МИД, этот документ устанавливает неприкосновенность дипломатической недвижимости. В министерстве подчеркнули, что ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не отменяют этих норм.

В МИД отметили, что здания дипломатических и консульских представительств России на Украине находятся в государственной собственности Российской Федерации.

На Смоленской площади заявили, что любые попытки посягательства на такие объекты не останутся без жёсткого ответа со стороны Москвы.

Также в министерстве напомнили, что здание посольства Украины в Москве находится в собственности украинского государства и также защищено международным правом.

Дипломатические отношения между Россией и Украиной были разорваны в феврале 2022 года по решению главы киевского режима Владимира Зеленского.

