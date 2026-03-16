Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с корректировками параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Об этом заявили в Росавиации.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 16 марта сбито 38 беспилотников, летевших в сторону столицы.