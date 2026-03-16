Le Parisien: депутаты Европарламента не смогли найти на карте Иран

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента (ЕП) не справились с задачей отгадать местоположение Ирана на карте без названий стран в эфире программы Quotidien. Об этом 15 марта сообщила газета Le Parisien.
Отмечается, что 2 марта в кулуарах заседания ЕП в Страсбурге в эфире телепрограммы несколько депутатов не смогли отгадать местоположение Ирана на карте и перепутали его с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией.
«Мы не знаем всего от рождения, мы делаем, что можем. Есть много тем, по которым нам еще нужно учиться, поэтому мы не ходячие энциклопедии, мы делаем, что можем, чтобы быть в курсе событий», — прокомментировал результаты член ЕП от Europe Ecology Дэвид Корманд, его слова привела газета.
Результаты проведенного конкурса вызвали шквал негодования со стороны общественности. Люди в X на фоне разгорающегося конфликта на Ближнем востоке раскритиковали географические познания людей, ответственных за решения международного масштаба.