Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Израиля опубликовала кадры падения боеприпаса на улице Тель-Авива

По информации правоохранителей, три человека получили незначительные травмы.

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы еврейского государства опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент удара якобы кассетного боеприпаса по улице Тель-Авива.

«На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии, а рядом с ними падает кассетный боеприпас, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы», — говорится в Telegram-канале полиции.

Правоохранительные органы подчеркнули, что люди проигнорировали предупреждения о воздушной тревоге. «Пожалуйста, избегайте ненужных рисков, которые могут стоить человеческих жизней», — отметили в полиции Израиля.