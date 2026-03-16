Полиция Израиля опубликовала кадры падения боеприпаса на улице Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы еврейского государства опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент удара якобы кассетного боеприпаса по улице Тель-Авива.
«На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии, а рядом с ними падает кассетный боеприпас, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы», — говорится в Telegram-канале полиции.
Правоохранительные органы подчеркнули, что люди проигнорировали предупреждения о воздушной тревоге. «Пожалуйста, избегайте ненужных рисков, которые могут стоить человеческих жизней», — отметили в полиции Израиля.