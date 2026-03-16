«Ъ»: основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa объявлен в розыск

Основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров объявлен в розыск, сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, Петров является подсудимым по делу о многомиллионном мошенничестве. В 2024 году он был задержан и помещён под домашний арест.
«Недавно он стал фигурантом ещё одного аналогичного расследования и, не дожидаясь приговора по первому делу, скрылся из-под домашнего ареста», — говорится в материале.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном заключении под стражу гражданина США Игоря Райхельсона по делу о мошенничестве.