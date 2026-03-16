В Ростовской области отразили атаку БПЛА в трех районах

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в трех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, ночью БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах.
Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Он также отметил, что данные продолжают уточняться.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах — Миллеровском, Тарасовском, Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в своем канале.
По словам губернатора, в регионе сохраняется беспилотная опасность, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили десять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.