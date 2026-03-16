Al Hadath: после ударов по аэропорту Мехрабад в Тегеране загорелся самолёт

Самолёт загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад в Тегеране после ударов по столице Ирана.
Об этом сообщает Al Hadath.
«Самолёт загорелся в аэропорту Мехрабад после волны жестоких налётов», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране слышны взрывы.
Армия обороны Израиля заявила о начале очередной волны ударов по инфраструктуре Тегерана.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше