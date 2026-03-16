Региональный советник области Венето в Италии Стефано Вальдегамбери заявил, что считает Крым примером мирного сосуществования разных народов. Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам политика, на полуострове вместе живут представители различных этносов и религий. Он отметил, что в Крыму также существует небольшая, но активная итальянская община.
Вальдегамбери добавил, что, по его мнению, у Италии и Крыма есть много общего. Он выразил уверенность, что после открытия границ регион сможет активно развиваться.
Политик отметил, что Крым обладает потенциалом для роста в сельском хозяйстве и особенно в туристической сфере. По его словам, российские инвестиции уже создали основу для дальнейшего развития полуострова.
Ранее глава парламента Республики Крым Владимир Константинов прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о жителях полуострова, поддержавших воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Его позиция опубликована в официальном телеграм-канале.
Поводом стало интервью Зеленского американскому изданию Politico. В нем украинский лидер заявил, что не считает людьми тех, кто поддержал переход Крыма под российскую юрисдикцию.
Константинов резко раскритиковал это высказывание. Он заявил, что подобные слова, по его мнению, отражают идеологию, основанную на разделении людей по политическим взглядам.
