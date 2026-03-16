Трамп: Куба очень хочет заключить сделку с США

«Куба хочет заключения сделки, и я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он журналистам, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
Трамп также сообщил, что между Вашингтоном и Гаваной уже ведутся переговоры, однако приоритетом для США в настоящий момент остается ситуация с Ираном. Президент добавил, что после завершения этих событий внимание Белого дома будет переключено на кубинское направление.
Кроме того, американский лидер подчеркнул, что развитие событий вокруг Кубы может произойти в ближайшее время.
Трамп 9 марта пригрозил Кубе «недружественным захватом». Кроме того, Трамп добавил, что американский госсекретарь Марко Рубио проводит переговоры с кубинской стороной.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Россия считает неприемлемыми попытки создавать препятствия к международному сотрудничеству с Кубой. Она добавила, что Москва будет оказывать ей помощь «в той мере, в которой это необходимо».