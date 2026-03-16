Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Куба очень хочет заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что после завершения военной операции против Ирана Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации вокруг Кубы.

Источник: Reuters

«Куба хочет заключения сделки, и я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он журналистам, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трамп также сообщил, что между Вашингтоном и Гаваной уже ведутся переговоры, однако приоритетом для США в настоящий момент остается ситуация с Ираном. Президент добавил, что после завершения этих событий внимание Белого дома будет переключено на кубинское направление.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что развитие событий вокруг Кубы может произойти в ближайшее время.

Трамп 9 марта пригрозил Кубе «недружественным захватом». Кроме того, Трамп добавил, что американский госсекретарь Марко Рубио проводит переговоры с кубинской стороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Россия считает неприемлемыми попытки создавать препятствия к международному сотрудничеству с Кубой. Она добавила, что Москва будет оказывать ей помощь «в той мере, в которой это необходимо».

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше