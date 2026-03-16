Активисты облили краской стенд Бундесвера на ярмарке вакансий в Германии

Группа активистов сорвала работу стенда Бундесвера на ярмарке профориентации в немецком городе Йена. Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, шесть человек устроили акцию протеста против новой модели военной службы. Они облили стенд вооружённых сил Германии краской.
На место прибыла полиция. Правоохранители потребовали от участников акции покинуть здание. Активисты подчинились и ушли, не оказывая сопротивления.
В отношении участников акции возбуждено дело по подозрению в повреждении имущества.
Как отмечает Bild, акция произошла на фоне изменений в системе военной службы в Германии. С 1 января 2026 года в стране действует закон о новой модели службы.
Документ обязывает молодых мужчин проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает систему воинского учёта. При этом набор в Бундесвер по-прежнему осуществляется на добровольной основе.
Согласно закону, совершеннолетние мужчины должны заполнить анкету с вопросами о состоянии здоровья, физической подготовке и готовности служить в армии. Для женщин заполнение такой анкеты остаётся добровольным.
Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего страна перешла к профессиональной армии. В настоящее время численность Бундесвера составляет около 184 тысяч военнослужащих.
