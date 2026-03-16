Guardian: Иран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал у США инициативу в конфликте

Тегеран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал у Вашингтона инициативу в конфликте.
Об этом пишет The Guardian.
Профессор исследований безопасности в департаменте военных исследований Лондонского королевского колледжа Питер Нойманн считает, что Тегеран, перекрыв Ормузский пролив, забрал у Вашингтона инициативу в войне.
«Уже несколько дней США пытаются найти хороший ответ на закрытие Ормузского пролива, которого они явно не ожидали… Думаю, теперь инициатива перешла к иранцам», — сказал он.
В материале говорится, что решение о возобновлении судоходства через пролив должно быть принято в Тегеране.
Ранее президент США призвал ряд государств отправить военные корабли в Ормузский пролив. Он также заявил, что ожидает помощи Китая в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил отказом на просьбу американского лидера.