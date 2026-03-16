Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: Иран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал у США инициативу в конфликте

Тегеран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал у Вашингтона инициативу в конфликте.

Тегеран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал у Вашингтона инициативу в конфликте.

Об этом пишет The Guardian.

Профессор исследований безопасности в департаменте военных исследований Лондонского королевского колледжа Питер Нойманн считает, что Тегеран, перекрыв Ормузский пролив, забрал у Вашингтона инициативу в войне.

«Уже несколько дней США пытаются найти хороший ответ на закрытие Ормузского пролива, которого они явно не ожидали… Думаю, теперь инициатива перешла к иранцам», — сказал он.

В материале говорится, что решение о возобновлении судоходства через пролив должно быть принято в Тегеране.

Ранее президент США призвал ряд государств отправить военные корабли в Ормузский пролив. Он также заявил, что ожидает помощи Китая в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил отказом на просьбу американского лидера.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше