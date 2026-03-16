Солдаты ВСУ раскрыли место своего опорного пункта и попали под удар ВС РФ

Российские военные ликвидировали опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра в ДНР, который пытались удержать несколько солдат. Об этом сообщили в Добровольческом корпусе.
Боевую задачу успешно выполнили бойцы из разведывательно-штурмовой бригады «Север-V» Добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск.
«В результате огневого воздействия блиндаж и находящаяся внутри живая сила противника были уничтожены», — отметили в корпусе.
Для удара были задействованы беспилотники и артиллерия. Один из FPV-дронов влетел прямо в укрытие украинских военнослужащих.
Раскрыли свое местоположение солдаты ВСУ, проявив небольшое движение внутри опорного пункта — его сразу зафиксировали операторы БПЛА бригады «Север-V».
Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-35 из «Южной» группировки войск поразили опорный пункт и личный состав ВСУ в одном из районов проведения спецоперации.