Глава Администрации президента сказал о конкуренции Совмина и Нацбанка

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире «Первого информационного телеканала» сказал о конкуренции Совета министров и Национального банка.
— Национальный банк и правительство всегда были оппонентами, но на последнем отчете президент сказал, чтобы они работали вместе, — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Он уточнил, что денежно-кредитная политика и экономическая политика всегда шли рука об руку, поэтому они должны взаимодействовать — так и прописано по всех документах. Также он добавил, что Совмин и Нацбанк вместе отвечают за две основные функции: экономический рост, контроль за ценами.
— Когда разные точки зрения, это всегда помогает делу. Поэтому, мне кажется, сейчас очень деловое и конструктивное взаимодействие между Нацбанком и правительством, особенно в инвестиционной сфере — то, что, на мой личный взгляд, является ключевым, — заявил глава Администрации президента.
По его словам, снизить темпы реализации инвестиционных проектов не должны, и вопрос ресурсов является ключевым.
