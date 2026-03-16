«Видел» победу России в СВО: озвучено главное пророчество старца Илия

Православные верующие вспоминают схиархимандрита Илия (Ноздрина) — духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который ушёл из жизни год назад. Старец скончался в 2025 году на 94-м году жизни.
О последних годах жизни подвижника рассказал заведующий отделом по связям с Русской православной церковью Института стран СНГ и глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
По словам Фролова, несмотря на преклонный возраст и болезни, отец Илий продолжал духовное служение и поддерживал своих духовных чад.
Он отметил, что старец уделял большое внимание событиям, связанным со специальной военной операцией. По словам собеседника aif.ru, Илий часто молился и говорил о будущем России.
Фролов утверждает, что старец рассказывал о снах и видениях, связанных с происходящими событиями. По его словам, такую информацию передавали послушникам.
Собеседник издания также подчеркнул, что Илий, по его словам, был убеждён в победе России. Он отмечал, что старец неоднократно говорил об этом своим духовным чадам.
По словам Фролова, в последние месяцы жизни схиархимандрит призывал верующих усиленно молиться, делать поклоны и читать специальные молитвы.
Схиархимандрит Илий (Ноздрин) считался одним из известных православных старцев современной России и долгие годы был духовником патриарха Кирилла.
