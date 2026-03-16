ПВО Ирака сбила беспилотник у американского посольства в Багдаде

Средства противовоздушной обороны Ирака сбили беспилотник, направлявшийся в сторону американского посольства в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, дрон был перехвачен системой ПВО до того, как смог приблизиться к дипломатическому объекту. Дополнительные подробности инцидента пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что в районе международного аэропорта Дубая беспилотник повредил топливный резервуар. На месте возник пожар, который тушат подразделения гражданской обороны. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Также телеканал Al Hadath сообщил, что средства ПВО Ирана отражают налет боевой авиации в западной части страны и пытаются перехватить истребители. Данных об эффективности работы систем пока нет.
Обострение ситуации в регионе началось после начала военной операции США и Израиля против Ирана. С тех пор стороны продолжают обмениваться ударами, а атаки дронов и ракет фиксируются в ряде стран Ближнего Востока.