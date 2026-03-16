Пленный механик-водитель 425-го батальона «Скала» Владимир Котик рассказал, что реальность на фронте расходится с тем, что показывают по телевизору.
«В телевизоре говорят, что все хорошо, что мы успешно наступаем и побеждаем, но на самом деле я ничего такого не видел», — рассказал боевик ВСУ.
Он заявил, что российские войска успешно наступают, а украинские солдаты измотаны, не могут рассчитывать на отпуск или лечение, а командиры относятся к ним как к «мясу».
«О победе уже никто не думает. Командиры относятся к нам как к мясу: ты не знаешь, куда ты едешь, вернешься ли ты оттуда», — заявил пленный.
Котик был взят в плен под селом Орестополь, к северо-западу от Гуляйполя, в ходе операций группировки войск «Восток». Остальные боевики из его группы были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в районе Ямного Сумской области уничтожена значительная часть 50-й артиллерийской бригады ВСУ, переброшенной из тыловых районов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.