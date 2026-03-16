Le Parisien: депутаты Европарламента не смогли найти Иран на карте мира

Депутаты Европарламента не смогли определить местоположение Ирана на карте мира, что вызвало бурную реакцию общественности и привело к скандалу в стенах законодательного органа, сообщает французская газета Le Parisien.
Видеозапись, на которой запечатлены неправильные ответы парламентариев, была сделана в начале марта, но внимание к ней привлекли только в выходные, вызвав возмущение тысяч пользователей.
В материале указывается, что некоторые депутаты перепутали Иран с другими странами, такими как Болгария, Турция, Афганистан и Саудовская Аравия. Например, евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц указала на Болгарию, тогда как ее коллега из партии «Возрождение» Фабьенн Келлер ошиблась, приняв Иран за Турцию.
По словам евродепутата от левой партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри, такие ошибки были бы смешными, если бы Европарламенту не приходилось принимать решения, связанные с продолжающимся конфликтом между США и Ираном.
«Теперь я понимаю, почему некоторые колеблются в своих оценках этой ситуации», — написала она в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе усилилось недовольство главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен после ее слов о конфликте в Иране.