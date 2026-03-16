Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ в зоне СВО

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за неделю в зоне СВО потери ВСУ составили около 9,1 тысячи военных и наёмников. Наибольший урон нанесла группировка «Центр», действующая на западных рубежах ДНР и в Днепропетровской области.
«Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 9 145 украинских боевиков и наемников — на 245 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — написал Марочко в соцсети.
Также уничтожены самолёт Су-27, вертолёт Ми-8, около 2,6 тысячи беспилотников, 156 танков и бронемашин, 517 единиц автотехники, 53 станции РЭБ и РЭР, 38 складов боеприпасов и горючего.
Ранее сообщалось, что пленный механик-водитель 425-го батальона «Скала» Владимир Котик рассказал, что реальность на фронте расходится с тем, что показывают по телевизору.
