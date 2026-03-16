В Китае оценили реакцию РФ на ультиматумы США по Ирану

По данным издания, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что российская сторона не должна принимать участия в конфликте между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Однако в ответ на подобные высказывания Россия не показала, что они произвели на страну «хоть какое-то впечатление».
Отмечается, что США также недовольны ходом своей кампании в Исламской Республике, поэтому выдвигают подобные ультиматумы в отношении других государств.
Президент США Дональд Трамп 15 марта предположил, что иранские власти не готовы выполнить требования Вашингтона. Несмотря на это, по словам американского лидера, власти Ирана поддерживают диалог с США и «очень хотят» заключить сделку. Он уточнил, что пока не готов объявить о завершении операции.
При этом на заседании СБ ООН 11 марта была принята резолюция, подготовленная Бахрейном, где текст содержал решительное осуждение Исламской Республики Иран и требование к ней же прекратить атаки на арабские страны. Этот проект поддержали 13 стран, в то время как Москва и Пекин воздержались от голосования.