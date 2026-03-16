Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае оценили реакцию РФ на ультиматумы США по Ирану

Реакция России на заявления США о недопустимости вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке оказалась спокойной. Об этом 16 марта сообщил китайский портал Baijiahao.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что российская сторона не должна принимать участия в конфликте между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Однако в ответ на подобные высказывания Россия не показала, что они произвели на страну «хоть какое-то впечатление».

Отмечается, что США также недовольны ходом своей кампании в Исламской Республике, поэтому выдвигают подобные ультиматумы в отношении других государств.

Президент США Дональд Трамп 15 марта предположил, что иранские власти не готовы выполнить требования Вашингтона. Несмотря на это, по словам американского лидера, власти Ирана поддерживают диалог с США и «очень хотят» заключить сделку. Он уточнил, что пока не готов объявить о завершении операции.

При этом на заседании СБ ООН 11 марта была принята резолюция, подготовленная Бахрейном, где текст содержал решительное осуждение Исламской Республики Иран и требование к ней же прекратить атаки на арабские страны. Этот проект поддержали 13 стран, в то время как Москва и Пекин воздержались от голосования.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше