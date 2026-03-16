Замруководителя исполкома Нижнекамского района покинул пост

Заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов покинул свой пост в связи с переходом на новую работу в городе Октябрьский Республики Башкортостан.

Источник: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Об этом сообщил руководитель исполкома района Рустем Латыпов на деловом понедельнике.

Рамазанов занимал должность с 2023 года и курировал социальный блок муниципалитета, включая сферы здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта.

По словам Латыпова, за время работы Рамазанов зарекомендовал себя как компетентный руководитель, ориентированный на решение вопросов жителей.

«Социальная сфера — это та область, где не бывает мелочей. Это здоровье наших горожан, образование детей, поддержка ветеранов, забота о многодетных семьях, культура и спорт», — отметил он.

Как подчеркнул глава исполкома, при участии Рамазанова в Нижнекамске был реализован ряд значимых проектов, в том числе открытие новых объектов и улучшение материально-технической базы учреждений.

«Он всегда умел найти компромисс, выстроить диалог с общественностью и добиться результата», — добавил Латыпов.

Руководитель исполкома поблагодарил Рамазанова за совместную работу и пожелал успехов на новом месте.