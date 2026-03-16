Герой России Сергей Ярашев получит награду от властей ДНР

Власти ДНР планируют дополнительно наградить бойца Сергея Ярашева, которому ранее было присвоено звание Героя России. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его словам, подвиг военнослужащего уже получил высокую оценку. Пушилин отметил, что звание Героя России Ярашеву присвоил президент России Владимир Путин.
Глава ДНР добавил, что в республике также готовят для бойца собственную награду. При этом подробности он раскрывать не стал.
Пушилин рассказал, что Ярашев сумел в одиночку удерживать занятый опорный пункт в течение 68 дней. По его словам, боец использовал особенности позиции и действовал при поддержке своей бригады.
11 марта Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву. Военнослужащий держал оборону опорного пункта у села Гришино в ДНР.
О подвиге бойца из Самары глава республики ранее рассказал президенту во время встречи.
