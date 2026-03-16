МИД пригрозил жёстким ответом на любое посягательство на дипмиссии России на Украине

Россия предупреждает, что любое посягательство на здания её дипломатических представительств на Украине не останется без жёсткого ответа. Об этом заявили РИА «Новости» в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве напомнили, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантирована Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года — одним из основополагающих международных документов. В МИД подчеркнули, что ни разрыв дипломатических отношений, ни вооружённый конфликт не отменяют действия этой нормы.

«Исходим из того, что указанные нормы соблюдаются и в отношении зданий дипломатических и консульских представительств России на Украине, которые находятся в государственной собственности РФ», — отметили на Смоленской площади, добавив, что любые попытки нарушить эти принципы встретят решительный отпор.

Ранее в МИД России напомнили, что здание посольства Украины в Москве является украинской государственной собственностью, и его статус защищён международным правом. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что вопросы такого рода регулируются Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, которая гарантирует неприкосновенность дипломатической недвижимости независимо от разрыва отношений или вооружённого конфликта.

