Трамп понадеялся на помощь Си Цзиньпина в разблокировке Ормузского пролива

«Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива», — сказал Трамп в интервью газете Financial Times.
Хозяин Белого дома добавил, что рассчитывает на определённые шаги со стороны Китая до своего предстоящего визита в эту страну.
Ранее Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Он также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе. В Японии указали на «большие препятствия» для отправки военных кораблей в Ормуз. А Франция отказалась посылать туда авианосную группу.
