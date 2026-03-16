Трамп понадеялся на помощь Си Цзиньпина в разблокировке Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на участие Китая в восстановлении судоходства через Ормузский пролив, заблокированного Ираном в ответ на нападение 28 февраля. По словам американского лидера, Пекин также заинтересован в стабильности поставок нефти через этот маршрут.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива», — сказал Трамп в интервью газете Financial Times.

Хозяин Белого дома добавил, что рассчитывает на определённые шаги со стороны Китая до своего предстоящего визита в эту страну.

Ранее Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Он также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе. В Японии указали на «большие препятствия» для отправки военных кораблей в Ормуз. А Франция отказалась посылать туда авианосную группу.

