«Старик, хватит!» Бывший президент ФРГ устыдился за Мерца из-за отношений с Трампом

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением в адрес союзников по НАТО на фоне эскалации вокруг Ирана. Он предупредил, что альянс может столкнуться с серьёзными последствиями, если европейские партнёры не поддержат Вашингтон в вопросе разблокировки стратегически важного Ормузского пролива. Американский лидер дал понять, что рассчитывает на помощь союзников, иначе единство блока может оказаться под угрозой.