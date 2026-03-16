Макрон заявил, что призвал иранского коллегу к деэскалации

«Я только что беседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», — написал французский лидер в X.
Макрон также подчеркнул, что «Франция действует исключительно в оборонительных целях, стремясь защитить свои интересы, интересы своих региональных партнеров и свободу судоходства».
«Бесконтрольная эскалация ввергает весь регион в хаос», — подытожил французский президент.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.