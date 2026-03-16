Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил, что призвал иранского коллегу к деэскалации

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом и призвал исламскую республику к деэскалации.

Источник: Reuters

«Я только что беседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», — написал французский лидер в X.

Макрон также подчеркнул, что «Франция действует исключительно в оборонительных целях, стремясь защитить свои интересы, интересы своих региональных партнеров и свободу судоходства».

«Бесконтрольная эскалация ввергает весь регион в хаос», — подытожил французский президент.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше