Дмитриев задался вопросом о будущем НАТО после слов Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами Кирилл Дмитриев выразил сомнение относительно будущего НАТО после заявления президента США Дональда Трампа о том, что отказ союзников помочь Вашингтону в разрешении ситуации с Ормузским проливом может негативно сказаться на будущем альянса.
«Насколько мрачным будет будущее НАТО?» — написал Дмитриев в соцсетях в ответ на публикацию Financial Times.
Ранее в интервью газете Financial Times лидер США Дональд Трамп заявил, что Североатлантическому альянсу грозит «очень плохое будущее», если страны-члены не поддержат США в вопросе разблокировки Ормузского пролива. Президент США подчеркнул, что НАТО не должен становиться «улицей с односторонним движением».