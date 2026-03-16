Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев задумался о будущем НАТО после слов Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев после слов президента США Дональда Трампа о будущем НАТО поинтересовался, насколько плохим оно будет.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев после слов президента США Дональда Трампа о будущем НАТО поинтересовался, насколько плохим оно будет.

Ранее глава Белого дома заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если страны-члены откажутся помогать Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь.

— Насколько очень плохим является будущее НАТО? — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

Вместе с тем Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за недостаточного сотрудничества. Также он считает, что Испания негативно влияет на НАТО: Трамп подчеркнул, что Мадрид получает защиту, но не желает вносить свой справедливый вклад в коллективную оборону альянса.

До этого глава Белого дома раскритиковал Испанию в связи с ее отказом поддержать кампанию Израиля и США против Ирана. Он добавил, что Вашингтон по отношению к Мадриду больше не будет вести себя «как командный игрок».

