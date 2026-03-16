Иран объявил об уничтожении 80% радаров на базах США в регионе

Как уточнили в КСИР, удары были нанесены по нескольким объектам США в регионе. Среди них базы Аль-Дафра в ОАЭ, Аль-Удейри и Али ас-Салем в Кувейте, а также Шейх-Иса в Бахрейне. Для атак применялись ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Сообщается, что поражены вышки управления полётами и склады оборудования. Также представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил о нападениях на объекты телеканала Iran International, обвинив его в связях с Израилем.