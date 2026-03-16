МИД РФ: Россия ответит на посягательство на дипсобственность на Украине

В МИД напомнили, что нормы Венской конвенции должны соблюдаться всеми сторонами.

Источник: Комсомольская правда

Москва предупреждает о недопустимости нарушения прав на дипломатическую недвижимость даже в условиях конфликта на Украине. В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые посягательства на здания российских дипмиссий на территории страны получат жесткий ответ.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года остается одним из основополагающих международных документов, и ее нормы должны соблюдаться всеми сторонами.

«Исходим из того, что указанные нормы соблюдаются и в отношении зданий дипломатических и консульских представительств России на Украине, которые находятся в государственной собственности Российской Федерации», — подчеркнули в МИД.

Ранее посол по особый поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник выразил уверенность, что постконфликтное урегулирование между Москвой и Киевом произойдет в короткие сроки.