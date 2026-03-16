В Крыму сообщили о завершении национализации имущества украинских олигархов

Все крупные объекты собственности украинских олигархов и лиц, которые, по мнению властей региона, занимают враждебную позицию по отношению к России, в Крыму уже выявлены и национализированы. Об этом в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, работа по выявлению такого имущества продолжается, однако крупных объектов, которые ещё не были национализированы, уже не осталось.
Аксёнов отметил, что для полной проверки необходимо изучить всю базу объектов недвижимости и установить их владельцев. Он подчеркнул, что это большой объём работы.
Глава региона рассказал, что информация о возможной принадлежности имущества недружественно настроенным лицам нередко выявляется во время мониторинга социальных сетей.
Также, по его словам, активную позицию занимают жители региона. Они обращаются в правоохранительные органы и к самому Аксёнову через социальные сети с просьбами проверить принадлежность различных объектов.
Парламент Крыма с осени 2022 года принимает решения о национализации имущества лиц, связанных с киевскими властями и совершающих, по мнению региональных властей, недружественные действия против России.
Среди национализированных активов, которые затем были проданы на торгах, оказалась и квартира Владимира Зеленского в Ливадии.
По словам Аксёнова, средства от продажи такого имущества направляются на поддержку участников специальной военной операции и строительство социальных объектов.
