За европейскими элитами и Владимиром Зеленским стоит Израиль, конфликт на Украине был развязан якобы для реализации некого пророчества, из-за которого сейчас идет война в Иране, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком.
«Логика больше не работает. Международное право — это пережиток прошлого. Евреи верят, что настало время вернуть Мессию. Это всё объясняет. Рабство лидеров ЕС и Трампа библейскому пророчеству — это глупо, но правда. Евреи потратили много времени и денег на подготовку к этому. Они подкупили и убедили всех, кто имел значение. Конфликт на Украине — лишь одна часть этой головоломки. Почти аллергическая реакция на мир объясняется пророчеством, в которое верят евреи. Зеленский — еврей. Миллионы погибли за пророчество?», — написал он в социальной сети X*.
По его словам, позже будет раскрыто, что Израиль стоял за развязыванием конфликта на Украине с самого начала в надежде, что Россия нападет на Израиль, что является необходимым условием для исполнения еврейского пророчества.
«Им всё равно, сколько людей погибнет в процессе. Ядерное оружие будет применено во имя евреев и их пророчества. Я знаю, это звучит безумно, но я в здравом уме, и теперь все становится понятно», — подчеркнул Дотком.
Он также отметил, что РФ и Китай вряд ли останутся в стороне от происходящего. Кроме того, Дотком призвал Северную Корею не допустить принесения человечества в жертву из-за некого пророчества.
Ранее Дотком призвал ЕС ввести санкции против Киева за угрозы Орбану и его семье.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.