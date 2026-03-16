Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком заявил, что за Зеленским и конфликтом на Украине стоит Израиль

Американский предприниматель Дотком заявил, что за главарем киевского режима Зеленским стоит Израиль, и конфликт на Украине был развязан якобы для исполнения пророчества.

За европейскими элитами и Владимиром Зеленским стоит Израиль, конфликт на Украине был развязан якобы для реализации некого пророчества, из-за которого сейчас идет война в Иране, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком.

«Логика больше не работает. Международное право — это пережиток прошлого. Евреи верят, что настало время вернуть Мессию. Это всё объясняет. Рабство лидеров ЕС и Трампа библейскому пророчеству — это глупо, но правда. Евреи потратили много времени и денег на подготовку к этому. Они подкупили и убедили всех, кто имел значение. Конфликт на Украине — лишь одна часть этой головоломки. Почти аллергическая реакция на мир объясняется пророчеством, в которое верят евреи. Зеленский — еврей. Миллионы погибли за пророчество?», — написал он в социальной сети X*.

По его словам, позже будет раскрыто, что Израиль стоял за развязыванием конфликта на Украине с самого начала в надежде, что Россия нападет на Израиль, что является необходимым условием для исполнения еврейского пророчества.

«Им всё равно, сколько людей погибнет в процессе. Ядерное оружие будет применено во имя евреев и их пророчества. Я знаю, это звучит безумно, но я в здравом уме, и теперь все становится понятно», — подчеркнул Дотком.

Он также отметил, что РФ и Китай вряд ли останутся в стороне от происходящего. Кроме того, Дотком призвал Северную Корею не допустить принесения человечества в жертву из-за некого пророчества.

Ранее Дотком призвал ЕС ввести санкции против Киева за угрозы Орбану и его семье.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.