Морпех Хищник рассказал, как сам сбил 5 самолетов и 2 вертолета ВСУ

Командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС РФ с позывным Хищник за время СВО сбил пять самолетов и два вертолета ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Первый вертолет был поражен осенью 2022 года в ходе боев в районе Угледара в ДНР. Российский боец, подразделение которого действует в составе группировки войск «Центр», рассказал, что они вместе с товарищем с позывным Бат несколько суток находились в воздушной засаде, а затем, услышав звук приближающегося судна, открыли по нему огонь.
«Бат обнаружил цель, но из-за выбранной позиции не мог выполнить пуск. Тогда я принял решение самостоятельно произвести его из ПЗРК. Ракета ушла в облака — и сначала показалось, что мы промахнулись. Однако через несколько секунд вертолет вышел из облаков уже горящим и упал в городе», — поведал Хищник.
По его словам, через две недели украинские военные вновь попытались действовать в том районе и тогда появились уже самолеты — их «встретили» ракеты, выпущенные из ПЗРК «Игла».
«На моем личном счету: пять самолетов Су-25 и два вертолета — Ми‑8 и Ми‑24», — заключил военнослужащий.
Ранее сообщалось о случае с российским бойцом Альвидасом Лауниконисом. Он отбил опорный пункт ВС РФ и спас жизнь раненому сослуживцу, эвакуировав его.