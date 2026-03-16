Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпех Хищник рассказал, как сам сбил 5 самолетов и 2 вертолета ВСУ

Источник: Аргументы и факты

Командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС РФ с позывным Хищник за время СВО сбил пять самолетов и два вертолета ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый вертолет был поражен осенью 2022 года в ходе боев в районе Угледара в ДНР. Российский боец, подразделение которого действует в составе группировки войск «Центр», рассказал, что они вместе с товарищем с позывным Бат несколько суток находились в воздушной засаде, а затем, услышав звук приближающегося судна, открыли по нему огонь.

«Бат обнаружил цель, но из-за выбранной позиции не мог выполнить пуск. Тогда я принял решение самостоятельно произвести его из ПЗРК. Ракета ушла в облака — и сначала показалось, что мы промахнулись. Однако через несколько секунд вертолет вышел из облаков уже горящим и упал в городе», — поведал Хищник.

По его словам, через две недели украинские военные вновь попытались действовать в том районе и тогда появились уже самолеты — их «встретили» ракеты, выпущенные из ПЗРК «Игла».

«На моем личном счету: пять самолетов Су-25 и два вертолета — Ми‑8 и Ми‑24», — заключил военнослужащий.

Ранее сообщалось о случае с российским бойцом Альвидасом Лауниконисом. Он отбил опорный пункт ВС РФ и спас жизнь раненому сослуживцу, эвакуировав его.