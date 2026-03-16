Обломки беспилотника упали на воронежское предприятие

На юге Воронежской области при падении сбитых и подавленных беспилотников пострадали строения промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.
По его словам, производственный процесс на время останавливали, но уже возобновили. Пострадавших нет.
Подробности о характере повреждений и типе предприятия не уточняются.
Минобороны РФ ранее отчиталось о рекордном числе уничтоженных БПЛА за ночь.
