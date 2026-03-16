В Европе нет единства по вопросу операции США в Иране, пишут СМИ

«(Что касается конфликта на Ближнем Востоке — ред.) Европа по-прежнему разделена относительно того, как реагировать на Трампа», — пишет издание.
Как отмечает Politico, одна группа стран, которую возглавил премьер Испании Педро Санчес, настаивает на том, чтобы ЕС призвал к соблюдению международного права, «что будет равносильно косвенному упреку в адрес Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху». Тогда как другая группа, в которую входит Германия, опасается предпринимать какие-либо шаги, которые могут вызвать раздражение у американского лидера и поставить под угрозу торговое соглашение между ЕС и США.
Как отмечает Politico, повестка дня европейских лидеров в очередной раз «диктуется в первую очередь лидером, который находится в Вашингтоне, а не в Европе».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.