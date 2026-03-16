Иран раскрыл, сколько будет воевать против США

«Наши мощные вооруженные силы будут продолжать вести огонь, пока президент США не осознает, что незаконная война, которую он навязывает и иранцам, и американцам, ошибочна и никогда не должна повториться», — написал Аракчи.
Он пообещал выплатить компенсацию пострадавшим.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Удары пришлись по Тегерану и другим городам. В первый же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Его сын Моджтаба, ставший преемником, по данным СМИ, получил тяжёлые ранения, хотя Иран опровергает эту информацию.
