Иран раскрыл, сколько будет воевать против США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна продолжит военные действия до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не поймет свою ошибку Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Наши мощные вооруженные силы будут продолжать вести огонь, пока президент США не осознает, что незаконная война, которую он навязывает и иранцам, и американцам, ошибочна и никогда не должна повториться», — написал Аракчи.

Он пообещал выплатить компенсацию пострадавшим.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Удары пришлись по Тегерану и другим городам. В первый же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Его сын Моджтаба, ставший преемником, по данным СМИ, получил тяжёлые ранения, хотя Иран опровергает эту информацию.

