Трамп пригрозил Кубе: либо сделка, либо «будем делать то, что должны»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон «очень скоро» заключит соглашение с Гаваной. С таким заявлением он выступил перед журналистами на борту своего самолета.
По словам американского лидера, Куба сама заинтересована в заключении соглашения. В противном случае США «готовы применить иные меры», добавил Трамп.
«Куба также хочет заключить сделку, и я полагаю, что мы очень скоро либо заключим сделку, либо будем делать то, что должны», — сказал политик.
Что именно подразумевается под формулировкой «делать то, что должны», президент не уточнил.
В январе администрация Трампа года объявила Кубу «чрезвычайной угрозой» и ввела нефтяную блокаду, запретив поставки топлива на остров. Однако Куба отвергает обвинения Вашингтона. Кубинское руководство подчеркивает, что его политика не угрожает безопасности США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, в рамках которой заявил о недопустимости давления Вашингтона на Гавану.