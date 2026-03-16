Дотком заявил, что США проиграли и на Украине, и в Иране

Американцы проиграли и на Украине, и в Иране, власти США потеряли поддержку собственного народа и в целом всего мира, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком.

Он опубликовал свое обращение к Белому дому и Пентагону в социальной сети X*.

«Единственная ваша надежда — мир на Украине и в Иране. Для этого вам придётся смириться с поражением. Вам придётся смириться с тем, что вы больше не номер один. Ваши рынки всё равно рухнут», — заявил Дотком.

Он призвал власти США сосредоточиться на своих реальных проблемах. Он отметил, что американцы больше не могут тратить 20 миллиардов долларов в день на своё правительство, они не могут позволить себе сотни военных баз по всему миру, они — больше не самая могущественная нация в мире.

«Чем скорее вы это примете, тем лучше. После того, как вы решите свои проблемы, после крупного кризиса, который теперь неизбежен, присоединяйтесь к многополярному миру. Будущее — это мир. Мир хочет мира», — отметил Дотком.

Он также призвал США перестать тратить время на коррумпированного Владимира Зеленского и Украину. По его словам, американцам важно сейчас выстроить мирные отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Ранее Дотком заявил, что за Зеленским и конфликтом на Украине стоит Израиль.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше