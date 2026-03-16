Politico: Отчаяние ЕС из-за кредита Украине на €90 млрд достигло апогея

В Евросоюзе усилилось недовольство позицией Венгрии по вопросу кредита Украине на сумму 90 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. Началось всё после того, как премьер-министр Виктор Орбан пригрозил наложить вето на это решение, сейчас отчаяние достигло апогея.

Источник: Life.ru

По данным издания, из-за позиции Будапешта правительства стран ЕС начали занимать более жёсткую линию. За закрытыми дверями обсуждается возможность обращения в Европейский суд.

Партнёры по Союзу считают, что Венгрию можно попытаться привлечь к ответственности за нарушение принципа «искреннего сотрудничества» внутри Евросоюза. При этом они признают, что возможные судебные процедуры могут занять месяцы или даже годы. Проблема обсуждалась на саммите ЕС и стала одним из главных нерешённых вопросов встречи.

Ситуацию также осложняет энергетический спор. После остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины Венгрия прекратила поставки дизеля Киеву и заблокировала решение о кредите и новом пакете санкций до возобновления прокачки сырья. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше