Глава МИД Бельгии счел «сигналом слабости» улучшение отношений с Россией

Нормализация отношений с Россией будет свидетельством слабости, заявил Euractiv министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
Между диалогом и нормализацией отношений есть разница, пояснил он изданию.
«Сегодня Россия отказывается от присутствия Европы за столом переговоров. Пока это так, разговоры о нормализации отношений посылают сигнал слабости и подрывают европейское единство, которое нам сейчас нужно как никогда», — сказал министр.
Европейцы, по его мнению, должны продолжать оказывать экономическое давление на Россию, чтобы «создать условия для заслуживающих доверия переговоров».
Двумя днями ранее бельгийский премьер Барт де Вевер призвал нормализовать двусторонние отношения и заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине. «Мы должны нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл», — пояснил глава правительства Бельгии. Он счел, что санкции против России неэффективны без поддержки США.
В прошлом месяце Франция направила в Москву своих советников по нацбезопасности Эмманюэля Бонна и Бертрана Бухвальтера для переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и обсуждения роли Европы в переговорах на Украине, отмечает издание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал в беседе с Financial Times, что посланник французского президента Эмманюэля Макрона «не принес никаких позитивных сигналов».
Макрон примерно тогда же, когда состоялся визит, говорил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским президентом Владимиром Путиным, и поэтому «ведутся обсуждения на техническом уровне». С конца декабря 2025 года французский президент не раз публично призывал Европу готовиться к возобновлению диалога с лидером России.
В Кремле, в свою очередь, заявляли, что Европа не имеет права участвовать в переговорном процессе по Украине. Так, Песков указывал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам Москвы и Киева, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» последнего.
Европейских лидеров никто не приглашал к участию в переговорном процессе, поскольку они «не умеют себя вести», заявила в конце февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.