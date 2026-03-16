Британии хватит боеприпасов лишь на несколько дней войны, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Боеприпасов, которыми располагает Великобритания, хватит лишь на несколько дней участия в возможном военном конфликте, передает агентство Блумберг.

Источник: © РИА Новости

«Постепенное сокращение расходов на оборону с 1990 года означает, что Великобритания не будет иметь большого значения в полномасштабной войне… В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», — говорится в публикации агентства.

В статье подчеркивается, что на момент падения Берлинской стены Королевский военно-морской флот мог развернуть 50 фрегатов и эсминцев. При этом в 2026 году в море может быть выведено лишь около десятка боевых кораблей, а количество эскадрилий королевских ВВС сокращено с 36 до шести.