«Постепенное сокращение расходов на оборону с 1990 года означает, что Великобритания не будет иметь большого значения в полномасштабной войне… В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», — говорится в публикации агентства.
В статье подчеркивается, что на момент падения Берлинской стены Королевский военно-морской флот мог развернуть 50 фрегатов и эсминцев. При этом в 2026 году в море может быть выведено лишь около десятка боевых кораблей, а количество эскадрилий королевских ВВС сокращено с 36 до шести.