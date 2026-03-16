За новую Конституцию Казахстана проголосовали более 87% избирателей

Явка на референдум о новой Конституции Казахстана составила свыше 73%

Источник: Комсомольская правда

Более 87 процентов казахстанцев, пришедших на участки, одобрили проект новой Конституции страны. Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров объявил, что поддержку новой редакции основного закона выразили 87,15% избирателей.

Голосование прошло 15 марта и завершилось в 20:00 по местному времени. Явка по предварительным данным составила 73,12−73,24%. Всего свой голос отдали 9 126 850 человек из более чем 12,4 миллиона включённых в списки.

К полудню воскресенья на референдуме уже проголосовало больше половины избирателей. Это позволило сразу признать плебисцит состоявшимся. После закрытия участков комиссии приступили к тщательному подсчёту бюллетеней.

Нурлан Абдиров подчеркнул высокую активность граждан на референдуме. По его словам, такие цифры показывают реальный интерес людей к изменениям в Основном законе.