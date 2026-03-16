Выплаты многодетным на Дальнем Востоке на паузе: что говорят власти

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, ФедералПресс. На прошлой неделе стало известно, что одна из выплат за рождение ребенка в ряде дальневосточных регионов встала на паузу. Семьям временно не выплачивают средства.

Источник: Freepik

В восьми регионах Дальнего Востока (Приморский, Камчатский и Хабаровский край, Сахалинская, Амурская и Магаданская область, ЕАО, Чукотский АО) семьи, в которых рождается третий или последующий ребенок, могут получить суммарно до миллиона рублей на погашение ипотеки. Выплата складывается из региональной и федеральной части.

В 2026 году некоторые семьи стали испытывать сложности с получением этой меры поддержки. Наличие проблем редакции «ФедералПресс» подтвердили в двух регионах.

Например, на «паузе» выплата находится в Хабаровском крае. По словам пресс-службы профильного министерства, сейчас идет доработка нормативных актов по выплате.

«В связи с изменением федерального законодательства в настоящее время дорабатываются нормативные акты Хабаровского края по предоставлению 550 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. После чего будет заключено соглашение с оператором выплаты — ПАО “ДОМ.РФ”.

В Сахалинской области выплаты также приостановлены. В правительстве объяснили, что сейчас они ожидают, когда оператор выплаты «ДОМ.РФ» начнет принимать заявления в электронной форме.

При этом в правительстве Приморского края журналисту «ФедералПресс» сообщили, что выплаты меры поддержки многодетным продолжаются, приостановки не было.

Ранее сообщалось о том, что по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина выплаты семьям на Дальнем Востоке будут предоставлены автоматически.

