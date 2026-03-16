Выплаты многодетным на Дальнем Востоке на паузе: что говорят власти

В восьми регионах Дальнего Востока (Приморский, Камчатский и Хабаровский край, Сахалинская, Амурская и Магаданская область, ЕАО, Чукотский АО) семьи, в которых рождается третий или последующий ребенок, могут получить суммарно до миллиона рублей на погашение ипотеки. Выплата складывается из региональной и федеральной части.