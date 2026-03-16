Дотком заявил, что все-таки Нетаньяху может быть мертв

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть мертв, это означает, что пророчество, в рамках которого израильтяне развязывали конфликты не сбылось, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком.
«Если Нетаньяху мертв, то и пророчество не сбылось. Он должен был стать последним премьер-министром Израиля. Как они это исправят?», — задался вопросом в социальной сети X* Дотком.
Он добавил, что сын израильского премьера, Яир Нетаньяху, не публиковал ничего на своей странице уже 5 дней — это тоже очень странно. По словам Доткома, Яир активен каждый день, а сейчас резко замолчал.
Также предприниматель отметил, что смерть Нетаньяху может помочь президенту США Дональду Трампу.
«Смерть Нетаньяху может стать для Трампа трамплином для дальнейших действий. Заключить мир с Ираном. Предложить Ирану закрытие всех американских баз на Ближнем Востоке и запретить евреям/сионистам играть какую-либо роль в администрации Трампа. Никакого “Великого Израиля”», — подчеркнул он.
В этом случае есть надежда, что Иран пойдет на уступки, добавил предприниматель.
Напомним, ранее Дотком неоднократно высказывался о том, что Нетаньяху может быть мертв, а видео с ним генерируются при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.