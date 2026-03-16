Axios: Трамп обдумывает захват иранского острова Харг

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил изданию, что окончательных решений по острову пока нет. Ситуация может измениться, если операция по разблокированию Ормузского пролива затянется. Президент, по словам источника, не намерен «ждать и позволять Ирану диктовать темп конфликта».
Еще один собеседник Axios пояснил, что Трампа привлекает идея полного захвата острова Харг, поскольку это станет «экономическим нокаутом для режима» и фактически лишит Тегеран значительной части доходов. Через этот терминал проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.
«Редко в войнах противник сам предоставляет такую цель, способную радикально изменить исход конфликта, как остров Харг», — написал он в X. «Тот, кто контролирует остров Харг, контролирует судьбу этой войны».
Президент Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, который он назвал «одним из самых мощных в истории Ближнего Востока». Атаки на инфраструктуру на острове Харг создают для США возможность установить контроль над этим объектом. Исламская Республика в ответ пообещала нанести массированные удары по ОАЭ, с территории которых атаковали Харг, и призвала к эвакуации граждан Эмиратов.