Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп обдумывает захват иранского острова Харг

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харг, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. Для такой операции потребуются сухопутные подразделения армии США.

Источник: AP 2024

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил изданию, что окончательных решений по острову пока нет. Ситуация может измениться, если операция по разблокированию Ормузского пролива затянется. Президент, по словам источника, не намерен «ждать и позволять Ирану диктовать темп конфликта».

Еще один собеседник Axios пояснил, что Трампа привлекает идея полного захвата острова Харг, поскольку это станет «экономическим нокаутом для режима» и фактически лишит Тегеран значительной части доходов. Через этот терминал проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.

Сенатор Линдси Грэм поддержал возможное решение президента США. По его словам, экономика Ирана будет «уничтожена», если страна потеряет контроль над нефтяным узлом.

«Редко в войнах противник сам предоставляет такую цель, способную радикально изменить исход конфликта, как остров Харг», — написал он в X. «Тот, кто контролирует остров Харг, контролирует судьбу этой войны».

Президент Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, который он назвал «одним из самых мощных в истории Ближнего Востока». Атаки на инфраструктуру на острове Харг создают для США возможность установить контроль над этим объектом. Исламская Республика в ответ пообещала нанести массированные удары по ОАЭ, с территории которых атаковали Харг, и призвала к эвакуации граждан Эмиратов.

