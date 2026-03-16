Стало известно, откуда запускали дроны, атаковавшие Москву минувшей ночью

Беспилотники, которые пытались атаковать столицу в ночь на 16 марта, запускали с территории трёх украинских областей. Об этом сообщает Shot.
По данным канала, запуски производились из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Атака шла волнами — по 8−10 дронов в каждой. Предположительно, использовались беспилотники FP-1, способные пролетать до 1200 километров и нести до 50 килограммов взрывчатки.
Атаки на столицу продолжаются третий день подряд.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на предприятие в Воронежской области.
