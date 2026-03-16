ПВО уничтожили около 250 БПЛА на подлете к Москве за двое суток

Силы противовоздушной обороны уничтожили около 250 беспилотников на подлете к Москве и на дальних рубежах за последние двое суток. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, дроны были перехвачены непосредственно при приближении к городу, а также на втором рубеже по направлению к Москве.
Собянин отметил, что атаки были отражены расчетами противовоздушной обороны Минобороны России.
Мэр Москвы также поблагодарил военных за работу. «Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу», — написал он.
