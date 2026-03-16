Новую конституцию Казахстана в ходе референдума поддержали 87,15 процента

Центральная комиссия референдума по новой конституции Казахстана заявила, что 87,15 проголосовавших граждан поддержали принятие документа.

Руководитель комиссии Нурлан Абдиров рассказал, что в референдуме приняли участие почти 8 миллионов жителей страны.

Власти Казахстана провели референдум 15 марта. Проект новой конституции предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. СМИ также писали, что явка стала достаточной, чтобы считать референдум состоявшимся.

СМИ публиковали результаты экзит-поллов, в целом совпавшие с оглашенными комиссией.

Официальные результаты голосования планируется опубликовать не позднее 21 марта.

