Новую конституцию Казахстана в ходе референдума поддержали 87,15 процента

Центральная комиссия референдума по новой конституции Казахстана заявила, что 87,15 проголосовавших граждан поддержали принятие документа.
Руководитель комиссии Нурлан Абдиров рассказал, что в референдуме приняли участие почти 8 миллионов жителей страны.
Власти Казахстана провели референдум 15 марта. Проект новой конституции предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. СМИ также писали, что явка стала достаточной, чтобы считать референдум состоявшимся.
СМИ публиковали результаты экзит-поллов, в целом совпавшие с оглашенными комиссией.
Официальные результаты голосования планируется опубликовать не позднее 21 марта.
